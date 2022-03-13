Servis aracına çarpmamak için yön değiştiren araç beton bloka çarptı...O anlar kamerada - Son Dakika
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Servis aracına çarpmamak için yön değiştiren araç beton bloka çarptı...O anlar kamerada

13.03.2022 10:27

Servis aracına çarpmamak için yön değiştiren araç beton bloka çarptı.

Servis aracına çarpmamak için yön değiştiren araç beton bloka çarptı...O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta kar yağışı sırasında rampa aşağı kaymaya başlayan otomobil yokuş çıkan servis aracına doğru kayarak ilerledi. Yaşanan olayda şoförlerin ustalıkla ani manevra yapması feci kazayı önlerken, kaza anı kameraya yansıdı.

İstanbul'da günlerdir etkisini gösteren ve bu akşam saatlerinde de şiddetlenerek artan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde kar yağışı sırasında rampa aşağı inen otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak yokuş yukarı çıkan servis aracına doğru ilerledi. Bu sırada iki aracın şoförleri ani manevra yaparak çarpışmaktan son anda kurtulurken, otomobil sürücüsü ise yol kenarındaki beton bloka çarparak kazayı hafif bir şekilde atlattı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Servis aracına çarpmamak için yön değiştiren araç beton bloka çarptı...O anlar kamerada
Servis aracına çarpmamak için yön değiştiren araç beton bloka çarptı...O anlar kamerada
Servis aracına çarpmamak için yön değiştiren araç beton bloka çarptı...O anlar kamerada

YORUMLAR
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Esenyurt'ta kaza ucuz atlatıldı, o anlar kamerada Esenyurt'ta kaza ucuz atlatıldı, o anlar kamerada ESENYURT'TA BUZ TUTAN YOLLARDA ZOR ANLAR ESENYURT'TA BUZ TUTAN YOLLARDA ZOR ANLAR

Esenyurt, Otomobil, Tragger, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Servis aracına çarpmamak için yön değiştiren araç beton bloka çarptı...O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Servis aracına çarpmamak için yön değiştiren araç beton bloka çarptı...O anlar kamerada - Son Dakika
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