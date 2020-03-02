Servis aracına roketli saldırı: 30 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Servis aracına roketli saldırı: 30 yaralı - Son Dakika

Servis aracına roketli saldırı: 30 yaralı

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi Gürbulak sınır kapısında servis aracına yapılan roketli saldırıda yaralanan 30 personel Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Servis aracına roketli saldırı: 30 yaralı, System.String[]

Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi Gürbulak sınır kapısında servis aracına yapılan roketli saldırıda yaralanan 30 personel Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Gürbulak sınır kapısında görevli personeli taşıyan servis aracına yönelik yapılan saldırının ardından aracın devrilmesi sonucu yaralanan personel ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralıların tedavisine hastanede devam edilirken, polis hastane çevresinde yoğun güvenlik tedbiri aldı. - AĞRI

Doğubeyazıt, Gürbulak, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:42 Kaynak: İHA
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