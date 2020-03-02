Servis aracına roketli saldırı: 30 yaralı - Son Dakika

Servis aracına roketli saldırı: 30 yaralı
6 saat önce
Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi Gürbulak sınır kapısında servis aracına yapılan roketli saldırıda yaralanan 30 personel Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:05 Kaynak: İHA
Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi Gürbulak sınır kapısında servis aracına yapılan roketli saldırıda yaralanan 30 personel Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Gürbulak sınır kapısında görevli personeli taşıyan servis aracına yönelik yapılan saldırının ardından aracın devrilmesi sonucu yaralanan personel ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralıların tedavisine hastanede devam edilirken, polis hastane çevresinde yoğun güvenlik tedbiri aldı.
(Ramazan Demir - Merve Gökbakan/İHA)
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