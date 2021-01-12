Servis aracına taktırdığı ışıklar pahalıya mal oldu - Son Dakika

Servis aracına taktırdığı ışıklar pahalıya mal oldu
12.01.2021 18:53
- Servis aracına taktırdığı ışıklar pahalıya mal oldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan denetimler sırasında trafik ekipleri, fazla ışık donanımı bulunduran servis aracının sürücüsüne 652 TL keserek, ışıkları sökmesi için 3 gün mühlet verdi.
- Servis aracına taktırdığı ışıklar pahalıya mal oldu
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan denetimler sırasında trafik ekipleri, fazla ışık donanımı bulunduran servis aracının sürücüsüne 652 TL keserek, ışıkları sökmesi için 3 gün mühlet verdi.
Trafik ekipleri, Orhaniye Mahallesi Çardak Camii kavşağında denetim yaptıkları sırada Cüneyt K. idaresindeki servis aracını durdurdu. Ekipler çok sayıda ışık donanımın olduğunu gördü. Bunun üzerine sürücü ikaz ederek bu şekilde trafikte seyretmesinin yasak olduğunu belirten trafik ekipleri, sürücüye 652 TL ceza kesti. Servis sürücüsüne 3 gün mühlet tanıyan ekipler bu süre zarfında fazla olan ışık donanımını iptal etmesini istediler. Sürücü daha sonra yoluna devam etti.
Son Dakika Mesut Özil eski hocası Mourinho'yu kızdırdı! Sarf ettiği sözlere ünlü çalıştırıcıdan büyük tepki geldi Trump, kanlı Kongre baskınıyla ilgili konuştu: Ben şiddet istemiyorum Beyaz TV'den olaylı bir şekilde ayrılan Ertem Şener, tv100 ile anlaştı Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın olay kıyafeti, takipçilerini ikiye böldü Son Dakika: Hrant Dink davasında aranan eski istihbarat görevlisi Okan Şimşek yakalandı Türkiye'nin en kaliteli petrolü bu Bayıryüzü köyünden çıkarılıyor Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları