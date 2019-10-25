Son Dakika Haberleri: Servis aracını sollamaya çalışan otomobil böyle takla attı
Son Dakika 3. Sayfa Servis aracını sollamaya çalışan otomobil böyle takla attı

Servis aracını sollamaya çalışan otomobil böyle takla attı

55 dakika önce

Servis aracını sollamaya çalışan otomobil böyle takla attı Otomobilin içinde bulunan anne ile küçük kızı ölümden döndüİSTANBUL - Pendik'te geçmeye çalıştığı servis aracına çarpan otomobil önce park halindeki araçlara çarptı ardından takla attı.

Servis aracını sollamaya çalışan otomobil böyle takla attı

Otomobilin içinde bulunan anne ile küçük kızı ölümden döndü

İSTANBUL - Pendik'te geçmeye çalıştığı servis aracına çarpan otomobil önce park halindeki araçlara çarptı ardından takla attı. Araç yolda ters dönerken, araçtaki 6 yaşındaki küçük kız ve annesi vatandaşların çabasıyla kurtarıldı. Anne ve kızının ölümden döndüğü kaza anları kameraya yansıdı.

Pendik'te dün meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil önünde ilerleyen servis aracını geçmeye çalıştı. Bu sırada servis aracına çarpan otomobil kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara çarptı ardından takla atarak ters döndü. Kazaya tanık olan vatandaşlar hemen yardıma koştu. Ters dönen otomobilde mahsur kalan anne ve 6 yaşındaki küçük kızı, vatandaşların çabasıyla kurtarıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazayı anne ve küçük kızı yara almadan atlattı.

6 yaşındaki küçük kız ve annesinin ölümden döndüğü inanılmaz kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde servis aracına çarpan araç park halindeki araçlara çarpıp ters dönüyor. Araçtaki küçük kız ve annesi vatandaşlar tarafından kurtarılıyor.

Servis aracını sollamaya çalışan otomobil böyle takla attı

Pendik, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:31 Kaynak: İHA
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