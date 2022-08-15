Servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

15.08.2022 19:15
Servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Çağlayan Mahallesi 1020. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. idaresindeki 33 NJ 954 plakalı servis aracı, sokaktan geçerken 3 yaşındaki Yiğitalp Genç'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocuk kaza yerinde yaşamını yitirdi Olayla ilgili servis sürücüsü gözaltına alınırken, kaçak şekilde servis olarak kullanılan araç trafikten men edildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Çağlayan, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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