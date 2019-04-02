Son Dakika Haberleri: Servis Aracının Çarptığı Küçük Çocuk Hayatını Kaybetti

Servis Aracının Çarptığı Küçük Çocuk Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Sakarya'nınn Hendek ilçesinde servis minibüsün çarptığı 3 yaşındaki küçük çocuk hayatını kaybetti.

Servis Aracının Çarptığı Küçük Çocuk Hayatını Kaybetti, System.String[]
Sakarya'nınn Hendek ilçesinde servis minibüsün çarptığı 3 yaşındaki küçük çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Hendek ilçesi Dereköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.Ç. idaresindeki 34 ADE 795 plakalı minibüs, Tepe Sokak'ta bir öğrenciyi indirdiği sırada 3 yaşındaki Koray Sefa Günaydın isimli bir çocuk servis aracının önüne geçti. Servis sürücüsünün görmediği çocuğa da minibüs çarptı. Kaza sonrası vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemede 3 yaşındaki Günaydın'ın cansız bedeni Ferizli Devlet Hastanesine kaldırılırken, sürücü A.Ç. gözaltına alındı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:17 Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Komünist Başkan Maçoğlu, "Benim İçin Önemliydi" Deyip İlk Ziyaretini Otizmli Bireylere Yaptı Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu! CHP'li Adayın Başvurusu Kabul Edildi! Sancaktepe El Değiştirebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:19:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Servis Aracının Çarptığı Küçük Çocuk Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]