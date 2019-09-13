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Servis aracının çarptığı yaya yaralandı

24 dakika önce

Servis aracının çarptığı yaya yaralandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir fabrika servis aracının çarptığı yaya, başını yere çarparak yaralandı.

Servis aracının çarptığı yaya yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir fabrika servis aracının çarptığı yaya, başını yere çarparak yaralandı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 S 4065 plakalı servis aracının şoförü Murat M., Yaşar Doğu Caddesi'nden Pınar Bulvarı'na çıkmak isterken yolun karşısına geçmek isteyen Ali Özhaktan'ı fark etmeyerek çarptı. Yere düşerek başını çarpan yaya yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Özhaktan, Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Servis aracının çarptığı yaya yaralandı

Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:56 Kaynak: İHA
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