Son Dakika Haberleri: Servis aracının ezdiği Eylül'den geriye bu fotoğraflar kaldı
Son Dakika Güncel Servis aracının ezdiği Eylül'den geriye bu fotoğraflar kaldı

Servis aracının ezdiği Eylül'den geriye bu fotoğraflar kaldı

7 saat önce

AVCILAR'da ilkokul ikinci sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu dün okul bahçesinde servis aracının altında kalarak, hayatını kaybetti.

Servis aracının ezdiği Eylül'den geriye bu fotoğraflar kaldı, System.String[]
AVCILAR'da ilkokul ikinci sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu dün okul bahçesinde servis aracının altında kalarak, hayatını kaybetti. Küçük Eylül'ün ardından ise bu fotoğraflar kaldı.

Avcılar'da dün 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu okuduğu Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybetmişti. 6 kardeşin en küçüğü olan Eylül Mirzaoğlu dün akşam toprağa verildi. Acılı baba ve yakınları Eylül için taziyeleri kabul ederken, Eylül'ün son çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Eylül kardeşi ile ilgileniyor. Diğer fotoğraflarda ise küçük kız kuş seviyor.


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:27 Kaynak: DHA
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