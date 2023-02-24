Servis aracının heyelan altında kaldığı o görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Servis aracının heyelan altında kaldığı o görüntüler ortaya çıktı

24.02.2023 09:01

Servis aracının heyelan altında kaldığı o görüntüler ortaya çıktı Artvin'de baraj personelini taşıyan servis aracının üzerine heyelan geldi.

Servis aracının heyelan altında kaldığı o görüntüler ortaya çıktı

ARTVİN - Artvin'de baraj personelini taşıyan servis aracının üzerine heyelan geldi. Dev kayaların isabet ettiği olay tünel kamerasına saniye saniye yansıdı.

Artvin- Erzurum karayolunun 8. kilometresinde 22 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinde yaşanan olayda, Artvin Barajı'nda personel taşımacılığı yapan minibüs Deriner-3 Tüneline geldiğinde yamaçtan kopan toprak ve kaya kütlesi aracın üzerine düşmüştü,

Hasar alan servis aracı içinde bulunan 8 yolcudan 4'ü yaralanırken, karayolu trafiğe kapatıldı. . Yaşanan olay sonrası kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halinde olan minibüs, tam tünele gireceği esnada üzerine yamaçtan kaya parçaları düştü. Ağır hasan alan araç ilerlemeyince kayalar aracın üzerine düşmeye devam etti.

Kaynak: İHA
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Artvin, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Servis aracının heyelan altında kaldığı o görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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