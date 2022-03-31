Servis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü böyle havalandı - Son Dakika
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Servis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü böyle havalandı

31.03.2022 13:55

Servis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü böyle havalandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada Servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Servis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü böyle havalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada Servis minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza Yeniceköy mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Bulvar üzerinde seyir halinde olan sürücü Suriye uyruklu Mahmud Elcasimyönetimindeki plakasız motosiklet, bulvardan dönüş yapan Bilal Turan yönetimindeki 16 S 6359 plakalı servis minibüs ile çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayarak yere düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Servis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü böyle havalandı
Servis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü böyle havalandı
Servis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü böyle havalandı
Servis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü böyle havalandı
Servis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü böyle havalandı
Servis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü böyle havalandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Servis aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü böyle havalandı - Son Dakika


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