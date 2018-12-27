Servis Aracıyla Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
1 saat önce
Servis aracıyla hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralıİSTANBUL - İstanbul Esenyurt Mevkiinde servis aracıyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Servis aracıyla hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
İSTANBUL - İstanbul Esenyurt
Mevkiinde servis aracıyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Esenyurt Hoşdere mevkii Hadımköy
istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen servis aracıyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada servis aracının çarptığı hafif ticari sürüklenerek refüjdeki yön levhalarına çarparak durabildi. Hafif ticari aracın içerisinde bulunan sürücü yaralanırken, kazaya İBB
153 Beyaz Masa ekipleri müdahalede bulundu. Müdahale sonrasında ekipler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin yaptığı müdahale sonrasında, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:04 Kaynak: İHA
THY, İstanbul Havalimanı'ndan 8'i Yurt Dışı 3'ü Yurt İçi Olmak Üzere Toplamda 11 Yeni Sefer Başlatıyor
İBB, FETÖ'yü Andıran Sokak İsimlerini Değiştirdi
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu 5 Hedefini Açıkladı
Ekrem İmamoğlu'nu Kürsüde Gören Babası Gözyaşlarına Hakim Olamadı