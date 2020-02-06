Servis araçlarına denetim, şoförlere seminer - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Servis araçlarına denetim, şoförlere seminer - Son Dakika

Servis araçlarına denetim, şoförlere seminer

6 saat önce

Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından kazaların önlenmesi amacıyla okul servislerine denetim, öğrencilere ve okul taşıtı şoförlerine trafik eğitim seminerleri verildi.

Servis araçlarına denetim, şoförlere seminer, System.String[]

Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından kazaların önlenmesi amacıyla okul servislerine denetim, öğrencilere ve okul taşıtı şoförlerine trafik eğitim seminerleri verildi.


Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından trafik kazalarının ve bu kazalarda meydana gelebilecek can kayıplarının önlenebilmesi amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetim, öğrencilere ve okul taşıtı şoförlerine yönelik trafik eğitim seminerleri verildi. Amasya İl Jandarma trafik timleri tarafından 65 servis aracı denetlenirken, 20 servis aracı sürücüsü ve 55 öğrenciye trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı. - AMASYA

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:24 Kaynak: İHA
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