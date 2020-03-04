Servis araçlarında gribal enfeksiyona karşı hijyen çalışması - Son Dakika

Kayseri'de, Kocasinan Belediyesinin hijyen ve dezenfekte ekibi, okul servis araçlarını gribal enfeksiyona karşı dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi bünyesinde oluşturulan 15 kişilik ekip, kış döneminde görülen gribal enfeksiyonların önüne geçmek ve öğrencilerin okul servislerinde daha hijyenik şartlarda seyahat etmesi için çalışma başlattı.



Ekip, il genelinde 820 servis aracında öğrencilerin daha sağlıklı seyahat etmesi için dezenfeksiyon, ilaçlama ve temizlik çalışması yapıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, uygulama sayesinde, okullarda virüse bağlı hastalıkların azalmasının hedeflendiğini belirtti.

Daha sağlıklı nesiller yetiştirilmesi ve öğrencilerin daha iyi bir geleceğe hazırlanması için her türlü gayretin içerisinde olduklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Belediye olarak okulların fiziki ve hijyenik temizliğini 3 yıldır devam ettiriyoruz. Klasik temizlik işlerinin dışında okullarda temizlik çalışmaları yürütüyoruz. Kocasinan sınırları içerisinde anaokul, ilk ve ortaokul olmak üzere toplam 82 okulumuzun temizliği düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Belirli dönemlerde haftada en az bir kez olmak üzere okullarımızın hijyenik temizliğini de gerçekleştiriyoruz. Özellikle uygulama sayesinde öğretmenler, veliler ve okul idarecileri bizlere gribal enfeksiyon hastalıklarının azaldığını belirtiyor. Ayrıca öğrencilerimizin okula gidiş gelişlerinde kullandıkları servis araçlarımızın temizliğini gerçekleştiriyoruz. Son zamanlarda sağlıkçıların da dikkat çektiği temizlik konusunda bizler de çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Bu uygulama çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmelerine katkı sağlamaktadır. Yaptığımız hizmetlerle aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz."

Kayseri Servisçiler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Yavuz Ay da çocukların emniyet ve sağlıklarının her şeyden önemli olduğunu ifade etti.

Kış aylarında oluşabilecek hastalıklara karşı yapılan çalışmanın son derece kıymetli olduğunu belirten Ay, "Oda olarak 820 araçla hizmet vermekteyiz. Bizim de önceliğimiz çocuklarımızın emniyeti, güveni ve sağlığıdır. Mevsim nedeniyle oluşabilecek hastalıkların önüne geçmek adına yapılan hijyen çalışması son derece kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.