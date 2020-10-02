Servis araçlarından bir yıl boyunca ücret alınmayacak - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, kentte servis taşımacılığı yapan 346 araçtan zabıta müdürlüğü tarafından düzenlene 'Güzergah İzin Belgesi' sürelerinin uzatılması ve 1 yıl boyunca ücret alınmamasını kararlaştırdı.

Koron virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 13 Mart 2020 tarihinden itibaren okulların kapalı olması ve personel servis işlerinin ise kısmen çalışması nedeniyle ilimizde bulunan 346 servis aracından 2019 yılı Güzergah İzin Belgesi ücreti alınmayacak. İlimizde faaliyet gösteren (S) Ticari plakalı araç sahiplerinden bir yıllık Güzergah İzin Belgesi ücreti olarak 0-17 kişilik araçlardan 317 TL, 18 koltuk ve üzeri araçlardan yıllık 482 TL ücret alınmaktaydı. - AFYONKARAHİSAR