''Servis arızalandı beni gönderdiler'' yalanıyla 2 kız çocuğunu kaçırmak istedi

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Konya Bosna Sancak Mahallesi'nde okula gitmek için servis bekleyen 2 kız çocuğu, önlerinde duran beyaz renkli bir aracın sürücüsü tarafından kaçırılmak istedi. Pencereden çocuklarını izleyen ebeveyn olaya müdahale edince şahıs apar topar oradan uzaklaştı.

"SERVİS ARIZALANDI, SİZİ BEN GÖTÜRECEĞİM"

Konya'da okula gitmek için evlerinin önünde servis bekleyen 2 çocuğun yanına bir araba yaklaştı. Arabanın kapısını ve bagajı açarak araçtan inen bir adam çocuklara "Servis arızalandı beni gönderdiler" dedi. O sırada pencereden çocukların servise binip binmediğini kontrol eden ebeveynlerini fark etmeyen kimliği belirsiz kişi, çocuklar izin almak için yukarıya seslenince panikledi.

ANBEAN KAMERADA

Şüpheli şahıs o anlarda aracına binerek hızlıca ortadan kayboldu. Yaşananlar apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.