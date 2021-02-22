Servis buzlanan yolda kalınca, öğrenciler okula yürüme gitti - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hava sıcaklarının eksi derecelere düşmesi sonucu buzlanma oluşan yolda kalan okul servisi zor anlar yaşadı. İlerleyemeyen servisten inen öğrenciler, okula yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kat yağışının etkisini kaybetmesiyle birlikte yüksek çevre mahallelerde karların erimemesi yollarda buzlanmaya neden oldu. Yassıgeçit Mahallesi'nde yollarda buzlanmanın yaşanması sebebiyle mahalle sakinleri güçlük çekti. Yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitim öğretime bir hafta geç başlayan öğrenciler, yeni dönemin ilk gününde okula gitmekte zorlandı. Buzla kaplanan yolda ilerlemekte zorlanan servis aracı durunca öğrenciler de okullarına yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Mahallenin ara yollarında karların erimediğinden bahseden Yassıgeçit Mahallesi Muhtarı Türker Tetik, "Yalnızca Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gurup yollarında tuzlama çalışması yapıldı. Mahallemizde karlar henüz erimedi. Beraberine zamanda buzlanma yaşandı. Okul servis araçları da daha fazla gidemeyince yollarda kaldı ve öğrenciler yolun kalan kısmını yürüyerek tamamladı. Yollarımızı kullanamıyoruz. Bu konuda çok zorluk yaşıyoruz" dedi. - SAKARYA