Son Dakika Haberleri: Servis dışı tramvay hat dışına çıktı
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Servis dışı tramvay hat dışına çıktı

12 dakika önce

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde servis dışı tramvayın hat dışına çıktığı kaza haddi hasarla atlatıldı.

Servis dışı tramvay hat dışına çıktı, System.String[]
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde servis dışı tramvayın hat dışına çıktığı kaza haddi hasarla atlatıldı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Tekkeköy İstasyonu mevkisi hat ucunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. isimli vatmanın kullandığı 5509 numaralı İlkadım isimli tramvay, hat ucu manevra bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Hızını alamayan tramvay önce durdurucu tamponları, ardından katener direğini, daha sonra da beton duvarları yıkarak hat dışına çim alana çıktı. Kazada servis dışı olan tramvayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:06 Kaynak: İHA
Samsun, Tekkeköy, 3. Sayfa
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