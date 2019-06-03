Servis dışı tramvay hat dışına çıktı
12 dakika önce
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde servis dışı tramvayın hat dışına çıktığı kaza haddi hasarla atlatıldı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:06 Kaynak: İHA
'un Tekkeköy
ilçesinde servis dışı tramvayın hat dışına çıktığı kaza haddi hasarla atlatıldı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Tekkeköy İstasyonu mevkisi hat ucunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. isimli vatmanın kullandığı 5509 numaralı İlkadım
isimli tramvay, hat ucu manevra bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Hızını alamayan tramvay önce durdurucu tamponları, ardından katener direğini, daha sonra da beton duvarları yıkarak hat dışına çim alana çıktı. Kazada servis dışı olan tramvayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Kocaeli'de feci kaza: 2 ölü, 4 ağır yaralı
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz ettiler! 4 kişi gözaltında
Bayram tatilinin ilk 2 gününde 46 trafik kazası meydana geldi: 16 ölü, 130 yaralı
Adana'da korkunç kaza! Acemi sürücü kaldırımda oturan iki kadını böyle ezdi