Servis esnafından büyük tepki, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yürüdüler

Kocaeli'de geçtiğimiz hafta ihtiyaç fazlası olduğu gerekçesiyle 500 adet şehir içi otobüse P plaka verilerek servis olması kararlaştırdı. Kararın kendilerini mağdur edeceğini ve kendilerine sorulmadan alındığını belirten servis esnafı, Büyükşehir Belediye binasına yürüyüş yaparak tepki gösterdi. Belediye binasında arbede anlarının da yaşandığı yürüyüş sonrası taraflar karşılıklı görüşerek uzlaşmaya vardı.

Kocaeli'de ihtiyaç fazlası olduğu gerekçesiyle şehir içi otobüslerin trafikten çekilerek yerine 500 adet P plakalı servis aracı verilmesi servisçileri, Ulaşım Dairesi Başkanlığı önünde topladı. Alınan kararın ihalesiz olduğunu ve kendilerini mağdur ettiğini öne süren servis esnafı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı hizmet binasına girdi. Bu noktadan çıktıktan sonra da Büyükşehir Belediyesi binası önüne geçildi. Pankart ve sloganlarla belediye binası önüne yürüyen esnaf, "Başkan şaşırma, sabrımızı taşırma", "Ranta karşıyız" gibi sloganlar etti. Bir süreliğine belediye binası önünde esnaf ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis, biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. Kocaeli Umumi Servisçiler Odası Başkanı Şenol İkizek ve vekilleri, tepki gösterdikleri konuyla alakalı içeri davet edildi. İçeride Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ile yapılan görüşmeler neticesinde uzlaşmaya varıldı. Mecliste P plakalı araçlarla ilgili alınan kararın tekrar gözden geçirileceği duyuruldu.

"Servisçilerimizin birçok sıkıntısını öğrenmiş olduk"

Görüşmeler sonrasında açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "En son bir meclis kararı alındı. Ona itirazları var, itirazların notlarını aldık. Dersimizi çalışacağız. Bundan sonraki süreçte servisçiler odası yönetimiyle çok sık bir araya geleceğiz. Taraflardan, temsilcilerden oluşan bir komisyon ile bu çalışmayı yürüteceğiz. O komisyona da bizzat ben başkanlık edeceğim, sağlığımıza bir şey olmadığı sürece. Biz yoksak idareden genel sekreter yardımcılarımız bu komisyonda çalışmaya devam eder. Servisçilerimizin birçok sıkıntılarını öğrenmiş olduk, o sıkıntılarında da yardımcı olacağız. İnşallah uzlaşmacı bir süreçte yolumuza devam edeceğiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, Servisçiler Odası esnafımızı asla üzmek istemeyiz, onlar bizim esnafımız. 'Karşı taraf' diye nitelendirdikleri de aslında bizim esnafımız. Bütün taraflar bir araya geleceğiz. Kim ne iş gündeme getirirse hepsi ayrıntılı olarak tartışılacak. Oradaki kararlara göre süreç devam edecek. Esnaflarımızın serzenişlerini tek tek not aldım dinledim. İnşallah hayırlara vesile olur. Kırmadan, dökmeden yolumuza devam ederiz. Dışarıya yansıdığı gibi herhangi bir sıkıntı yok biz kendileriyle görüştük, dertlerini dinledik" dedi.

"Bu, tüm esnafın çoluk çocuğunun geleceğidir"

Açıklama yapan bir diğer isim ise Kocaeli Umumi Servisçiler Odası Başkanı Şenol İkizek oldu. İkizek, "Değerli esnaf arkadaşlar öncellikle buraya gelen ekmeğini hakkını arayan bütün esnaf kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın genel sekreterim, genel sekreter yardımcım ve UKOME dairesi yetkilisi ile görüştük görüşmelerimiz devam edecek. Tüm olumlu olaylardan, her şeyden haberiniz olacak. Sizin bilginiz olmayan hiçbir şeyin altına ben imza atmam. Çünkü bu tüm esnafın çoluğunun çocuğunun geleceğidir" diye konuştu. - KOCAELİ