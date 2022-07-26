Servis esnafından büyük tepki, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yürüdüler - Son Dakika
Üye Girişi

Servis esnafından büyük tepki, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yürüdüler

26.07.2022 01:15
Servis esnafından büyük tepki, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yürüdüler

Kocaeli'de geçtiğimiz hafta ihtiyaç fazlası olduğu gerekçesiyle 500 adet şehir içi otobüse P plaka verilerek servis olması kararlaştırdı.

Kocaeli'de geçtiğimiz hafta ihtiyaç fazlası olduğu gerekçesiyle 500 adet şehir içi otobüse P plaka verilerek servis olması kararlaştırdı. Kararın kendilerini mağdur edeceğini ve kendilerine sorulmadan alındığını belirten servis esnafı, Büyükşehir Belediye binasına yürüyüş yaparak tepki gösterdi. Belediye binasında arbede anlarının da yaşandığı yürüyüş sonrası taraflar karşılıklı görüşerek uzlaşmaya vardı.

Kocaeli'de ihtiyaç fazlası olduğu gerekçesiyle şehir içi otobüslerin trafikten çekilerek yerine 500 adet P plakalı servis aracı verilmesi servisçileri, Ulaşım Dairesi Başkanlığı önünde topladı. Alınan kararın ihalesiz olduğunu ve kendilerini mağdur ettiğini öne süren servis esnafı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı hizmet binasına girdi. Bu noktadan çıktıktan sonra da Büyükşehir Belediyesi binası önüne geçildi. Pankart ve sloganlarla belediye binası önüne yürüyen esnaf, "Başkan şaşırma, sabrımızı taşırma", "Ranta karşıyız" gibi sloganlar etti. Bir süreliğine belediye binası önünde esnaf ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis, biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. Kocaeli Umumi Servisçiler Odası Başkanı Şenol İkizek ve vekilleri, tepki gösterdikleri konuyla alakalı içeri davet edildi. İçeride Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ile yapılan görüşmeler neticesinde uzlaşmaya varıldı. Mecliste P plakalı araçlarla ilgili alınan kararın tekrar gözden geçirileceği duyuruldu.

"Servisçilerimizin birçok sıkıntısını öğrenmiş olduk"

Görüşmeler sonrasında açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "En son bir meclis kararı alındı. Ona itirazları var, itirazların notlarını aldık. Dersimizi çalışacağız. Bundan sonraki süreçte servisçiler odası yönetimiyle çok sık bir araya geleceğiz. Taraflardan, temsilcilerden oluşan bir komisyon ile bu çalışmayı yürüteceğiz. O komisyona da bizzat ben başkanlık edeceğim, sağlığımıza bir şey olmadığı sürece. Biz yoksak idareden genel sekreter yardımcılarımız bu komisyonda çalışmaya devam eder. Servisçilerimizin birçok sıkıntılarını öğrenmiş olduk, o sıkıntılarında da yardımcı olacağız. İnşallah uzlaşmacı bir süreçte yolumuza devam edeceğiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, Servisçiler Odası esnafımızı asla üzmek istemeyiz, onlar bizim esnafımız. 'Karşı taraf' diye nitelendirdikleri de aslında bizim esnafımız. Bütün taraflar bir araya geleceğiz. Kim ne iş gündeme getirirse hepsi ayrıntılı olarak tartışılacak. Oradaki kararlara göre süreç devam edecek. Esnaflarımızın serzenişlerini tek tek not aldım dinledim. İnşallah hayırlara vesile olur. Kırmadan, dökmeden yolumuza devam ederiz. Dışarıya yansıdığı gibi herhangi bir sıkıntı yok biz kendileriyle görüştük, dertlerini dinledik" dedi.

"Bu, tüm esnafın çoluk çocuğunun geleceğidir"

Açıklama yapan bir diğer isim ise Kocaeli Umumi Servisçiler Odası Başkanı Şenol İkizek oldu. İkizek, "Değerli esnaf arkadaşlar öncellikle buraya gelen ekmeğini hakkını arayan bütün esnaf kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın genel sekreterim, genel sekreter yardımcım ve UKOME dairesi yetkilisi ile görüştük görüşmelerimiz devam edecek. Tüm olumlu olaylardan, her şeyden haberiniz olacak. Sizin bilginiz olmayan hiçbir şeyin altına ben imza atmam. Çünkü bu tüm esnafın çoluğunun çocuğunun geleceğidir" diye konuştu. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Kocaeli'de servisçilerden belediye önünde 'P' plaka eylemi Kocaeli'de servisçilerden belediye önünde 'P' plaka eylemi Servis esnafından büyük tepki, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yürüdüler Servis esnafından büyük tepki, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yürüdüler
Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Servis esnafından büyük tepki, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yürüdüler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:23 Motorine 92 kuruş indirim geldi: İstanbul'da litresi 21 lira 51 kuruşa geriledi
23:51 Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami'nin gündem olan prim iddiasına Yılmaz Vural'dan yanıt geldi!
22:43 Kılıçdaroğlu işaret ettiği saatte paylaşımı yaptı: Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, ikinci el araba parasına sıfır araba aldıracağım sizlere
22:37 Kırmızı ışıkta bekleyen otobüsün kapısının açılmasını isteyen şahıs, istediği olmayınca şoföre saldırdı!
22:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Şubat-mart itibarıyla belirgin bir düşüş göreceğiz
22:11 Erdoğan'dan İsveç'teki terör gösterileri sonrası sert tepki: Kimse Türkiye'den taviz beklemesin, İsveç somut adım atma konusunda uzak görünüyor
21:46 Erdoğan'dan İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması açıklaması: Gıda krizinin etkileri hafifleyecek, fiyatlardaki düşüş devam edecek
21:34 9 yaşındaki Muhammet'i 1 sene çöp eve kilitleyen teyze tutuklandı! İşte annenin ilk yorumu: Olması gereken cezayı aldı
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamaney ile görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı
20:16 Aydın'da korkutan orman yangını! Büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 01:16:17. #1.13#
SON DAKİKA: Servis esnafından büyük tepki, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yürüdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement