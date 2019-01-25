Son Dakika Haberleri: Servis Gelirleri %14,8 Organik Büyüme İle 2,7 Milyar TL

Servis Gelirleri %14,8 Organik Büyüme İle 2,7 Milyar TL

2 saat önce

Vodafone Türkiye istikrarlı büyümesini 2018-19 mali yılının üçüncü çeyreğinde de sürdürdü.

Servis Gelirleri %14,8 Organik Büyüme İle 2,7 Milyar TL, System.String[]

Ekim-Aralık 2018 dönemini kapsayan 3. çeyrekte şirket; kesintisiz çift haneli büyümesini devam ettirerek, servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre %14,8 artırdı. Buna göre, şirketin 3. çeyrekte servis gelirleri 2,7 milyar TL'ye ulaştı.

Sabit genişbant abone sayısında rekor

2018-19 mali yılının 3. çeyrek sonu itibariyle Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 23,4 milyon olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte şirketin faturalı abone sayısı 345 bin artışla 13,1 milyona çıkarak toplam abone bazının %56'sına ulaştı.

Vodafone Türkiye sabit genişbant hizmetlerinde hızlı büyümesini sürdürdü. Üçüncü çeyrekte şirketin sabit genişbant abone sayısı 70 bin artış ile 845 bine ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise aynı dönemde %31,6 arttı.

Veri kullanımı %60,3 arttı

Vodafone abonelerinin veri kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre %60,3 artarak üçüncü çeyrekte yaklaşık 297 petabyte'a ulaştı.

En geniş 4.5G kapsaması

Vodafone Türkiye'nin 4.5G abone sayısı üçüncü çeyrekte 15 milyona yaklaştı. Türkiye'nin 81 ilinde 15 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye, 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Vodafone Business servis gelirlerinde %15'lik büyüme

Türkiye'nin işletmelerinin dijital iş ortağı olma vizyonuyla çalışan Vodafone Business da istikrarlı büyümesini sürdürdü. Vodafone Türkiye kurumsal gelirlerini üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 artırdı.

2018-19 mali yılının üçüncü çeyrek performansını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan şöyle konuştu:

"Vodafone olarak 'dijitalleşmenin öncü operatörü' olma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, müşteri deneyimini iyileştirmek amacıyla dijitalleşmenin gücünden yararlanmaya odaklanıyoruz. Daha zengin bir deneyim sunmak ve müşterilerimiz ile kurduğumuz bağı kuvvetlendirmek üzere ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendirmeye odaklanıyoruz. Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, sektörün gelişimine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:34 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Güncel
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