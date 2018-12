Servis Gelirlerini Yüzde 50 Artıran Euromaster'ın 2019 Hedefi Filolar

Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, "Türkiye potansiyeline her zaman güvendiğimiz bir ülke. Önümüzdeki yıl önceliklerimizden biri dijital dönüşüm projemizin tüm Euromaster ağımızda başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak olacak. Ayrıca 2019'da filo işine de odaklanacağız" dedi. Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, servis gelirlerini artırdığı 2018'in ardından 2019'da da belirlediği hedefler ile yoluna devam ediyor. Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, Türkiye'nin güvendikleri bir pazar olduğunun altını çizerek, geride bıraktıkları ilk 5 yılın sonunda elde edilen tüm başarı ve kazanımlar ile Türkiye'de sağlam adımlarla ilerlediklerini söyledi.Penalba, "Türkiye bizim için uzun vadede sürücülere lastik ve araç bakımı konusunda profesyonel hizmet sunmaya devam edeceğimiz, potansiyeli yüksek bir pazar. Euromaster'ın Türkiye'deki geleceğine olan güvenim sonsuz, çünkü büyümemiz devam ediyor" dedi. Bu kapsamda 2019'da da önemli adımlar atacaklarını belirten Penalba, bunlardan birinin geçen yıl temeli atılan dijital dönüşüm projelerinin 2019'da da tüm Euromaster ağında başarılı bir şekilde uygulanması olduğunu belirtti. Penalba, şöyle devam etti: "Bunun yanında Euromaster'ın hizmetlerinin ve çalışma metotlarının her bir servis noktasında aynı kalite standardında uygulanmasına ve lastikle ilişkili servislerin yanında, araç bakım çözümleri de sunmaya başladığımız filo işine de odaklanacağız" dedi.32 yeni servis noktası açıldıGeride bıraktığımız yıl ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Penalba, 2018'in kendileri için franchise kontratlarını yenileme dönemi olması sebebiyle önemli bir yıl olduğunun altını çizdi. Penalba, "2018'in geneline baktığımızda tüm hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebilirim. 2018 yılında servis gelirlerinde yüzde 50'lik bir büyüme elde ettik. Bizden ürün ve hizmet alan müşterilerimizin genel memnuniyet oranı yüzde 99 oldu, bunun yanında franchise memnuniyet puanında ise yaklaşık 50 puanlık bir artış yakaladık. Yaptığımız iletişim çalışmaları ile de marka bilinirliğimizi yüzde 34'e yükselttik. Euromaster servis ağımıza 2018 yılında 32 yeni servis noktası daha ekledik ve şu an Türkiye'de 46 ilde, 140'dan fazla servis noktasında müşterilerimize profesyonel lastik ve araç bakım çözümleri sunuyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL