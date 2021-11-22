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Servis aracı ile polis aracının çarpıştığı kazada yaralıların durumu iyi - Son Dakika

Servis aracı ile polis aracının çarpıştığı kazada yaralıların durumu iyi

22.11.2021 18:20
Servis aracı ile polis aracının çarpıştığı kazada yaralıların durumu iyi

Servis aracı ile polis aracının çarpıştığı kazada yaralıların durumu iyi Servis aracı ile polis aracı çarpıştığı kazada yaralıların kimlikleri belli oldu 2'si polis 10 kişinin yaralandığı kazada öğrencilerin tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldı Afyonkarahisar'da 2'si polis memuru 10...

Servis aracı ile polis aracının çarpıştığı kazada yaralıların durumu iyi

Servis aracı ile polis aracı çarpıştığı kazada yaralıların kimlikleri belli oldu

2'si polis 10 kişinin yaralandığı kazada öğrencilerin tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 2'si polis memuru 10 kişinin yaralandığı kazada, 6 küçük öğrencinin tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldıkları ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza, kent merkezi Yeşilhisar Mahallesi Eski Çevik Kuvvet Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şükrü Dikilitaş idaresindeki 03 S 0030 plakalı özel eğitim sınıfı öğrencileri taşıyan servis aracı kavşakta henüz belirlenemeyen sebepten ötürü sürücüsünün ismi henüz belirlenemeye 03 A 5426 plakalı trafik polislerini taşıyan ekip otosu ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan polis aracı orta refüje çıkarak durabildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Dikilitaş ile birlikte Semiha Akseki (47), polis memurları Y.O.D., ve M.Y., ile birlikte yaşları 9 ile 12 arasında değişen özel eğitim sınıfı öğrencisi olan 6 çocuk yaralandı. Kazada yaralanarak araç içerisinde sıkışan polis memurlarından biri olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar ardından olay yerinde bekleyen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi başta olmak üzere üniversite ve özel hastanelere kaldırıldı.

Polis memurlarının durumu iyi

Kazaya karışan servis aracındaki öğrencilerin Ali Çetinkaya İlkokulu öğrencileri olduğu öğrenilirken, çocukların 6'sının da tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldıkları ve durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazada ekip otosunun adeta hurdaya dönmesi ise çarpışmanın ne denli şiddetli olduğunu gözler önüne serdi. Kazanın ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Servis aracı ile polis aracının çarpıştığı kazada yaralıların durumu iyi
Servis aracı ile polis aracının çarpıştığı kazada yaralıların durumu iyi
Servis aracı ile polis aracının çarpıştığı kazada yaralıların durumu iyi
Servis aracı ile polis aracının çarpıştığı kazada yaralıların durumu iyi
Servis aracı ile polis aracının çarpıştığı kazada yaralıların durumu iyi

Polis Memuru, Dikilitaş, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Servis aracı ile polis aracının çarpıştığı kazada yaralıların durumu iyi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Servis aracı ile polis aracının çarpıştığı kazada yaralıların durumu iyi - Son Dakika
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