Son Dakika Haberleri: Servis kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı
Son Dakika 3. Sayfa Servis kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı - Son Dakika

Servis kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

6 saat önce

Küçükçekmece'de okul servisinin ezdiği talihsiz çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Servis kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı, System.String[]

Küçükçekmece'de okul servisinin ezdiği talihsiz çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.


Küçükçekmece de dün meydana gelen olayda okul dönüşünde geldiği servis tarafından evine bırakıldığı sırada ezilerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki Suriye Uyruklu Hasan Dako'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından talihsiz çocuğun cenazesi babasına teslim edildi. Dako'nun cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Adli Tıp Kurumu, Küçükçekmece, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:27 Kaynak: İHA
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