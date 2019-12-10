Son Dakika › 3. Sayfa › Servis kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı - Son Dakika
Servis kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı
6 saat önce
Küçükçekmece'de okul servisinin ezdiği talihsiz çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:27 Kaynak: İHA
Küçükçekmece'de okul servisinin ezdiği talihsiz çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
Küçükçekmece de dün meydana gelen olayda okul dönüşünde geldiği servis tarafından evine bırakıldığı sırada ezilerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki Suriye Uyruklu Hasan Dako'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından talihsiz çocuğun cenazesi babasına teslim edildi. Dako'nun cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika İstanbul'da servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi Sosyal medyada küçük kızlara 'cinsel içerikli' yorumlar yazan okul müdürü açığa alındı Safranbolu'da tarihi konaklardan hırsızlık yapıldı, zanlılar serbest bırakıldı Ceren Özdemir'in katilinin bıçakladığı iki polis memurunun ifadesine ulaşıldı