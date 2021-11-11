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Servis kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Servis kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

11.11.2021 14:39
Servis kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrenci servisinin dere yatağına uçtuğu kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Rabia Üst, son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrenci servisinin dere yatağına uçtuğu kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Rabia Üst, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 9 Kasım Salı günü saat 14.00 sıralarında Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak Konutları Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, önce Birsen Giriş (51) isimli bir kadına çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak dere yatağına uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından serviste bulunan 21 kişi ve servisin çarptığı kadın yaralandı. Serviste sıkışan yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Servis sürücüsü ise, sıkıştığı yerden 3 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarıldı. Kaza sonrasında servis midibüsünün çarptığı Birsen Giriş, serviste bulunan öğrencilerden Mert Efe Akıllı (14) ve Esma Nur Avcı (13) ve Rabia Üst (14), hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Rabia Üst için, Ulus Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip helallik alınması ve dua edilmesinin ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte genç kız son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın cenazesine il ve ilçe protokolü, kızın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından omuzlara alınarak cenaze arabasına yüklenen genç kızın cenazesi, Gebze Pelitli Mezarlığında toprağa verildi. - KOCAELİ

Servis kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Servis kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Servis kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Servis kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Servis kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Servis kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Servis kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Servis kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Servis kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Servis kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Servis kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

İtfaiye, Kocaeli, Gebze, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Servis kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Servis kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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