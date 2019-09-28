Son Dakika Haberleri: Servis kazasında ölen 3 kardeş, yan yana toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

Servis kazasında ölen 3 kardeş, yan yana toprağa verildi

1 saat önce

HAKKARİ'nin Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyünden Toklu mezrasına giderken, servis minibüsünün takla atıp uçurumdan yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden orta okul öğrencileri Sümeyye (12) ve ablası Zilan (14) dün akşam saatlerinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Servis kazasında ölen 3 kardeş, yan yana toprağa verildi, System.String[]
HAKKARİ'nin Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyünden Toklu mezrasına giderken, servis minibüsünün takla atıp uçurumdan yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden orta okul öğrencileri Sümeyye (12) ve ablası Zilan (14) dün akşam saatlerinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Acılı aile cenaze töreninde oğulları lise öğrencisi Agit Tekin'in (15) de tedavi gördüğü hastanede öldüğü haberini aldı. Agit de bugün sabah saatlerinde kız kardeşlerinin yanına gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, dün öğlen saatlerinde, Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Derecik'in Gelişen köyü Toklu mezrası yakınlarında meydana geldi. Gelişen köyündeki
taşımalı eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp uçurumdan yuvarlandı. Kazada, kardeşlerden 8'inci sınıf öğrencisi Zilan, 6'ncı sınıf öğrencisi Sümeyye, lise 2'nci sınıf öğrencisi Agit Tekin, sürücü ve 2 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralı öğrenciler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gelişen Köyü Ortaokulu öğrencisi Sümeyye ve ablası Zilan Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm madahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olan ağabeyleri Agit Tekin ise askeri helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sümeyye ve ablası Zilan'ın cenazeleri yapılan otopsinin ardından dün akşam saatlerinde, ailelerine teslim edilip, Toklu Mezrasında toprağa verildi. Cenazı töreni sırasında acılı aile, Van'da tedavi gören Agit'in de hayatını kaybettiği haberini aldı. Gece saatlerinde 2 kız kardeşin yanına Agit, için de mezar kazılarak hazırlandı.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Yapılan otopsinin ardından Agit'in cenazesi toprağa verilmek üzere aileye teslim edildi. Sabah saatlerinde ise Van'dan alınan cenaze, uzun araç konvoyu ile Toklu mezrasına getirildi. 3 çocukları daha olan emekli güvenlik korucusu Ömer ve eşi Cihan Tekin ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılanan cenaze namazını ardından Agit'in cenazesi, iki kız kardeşinin yanına daha önceden kazılan mezarda toprağa verildi.


Derecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tokat'ta bir okulda okul müstahdemi asılı bulundu, okul tatil edildi
Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı Camdan içeri bakan öğrenci, kalorifer kazanındaki asılı kişiyi gördü İzmir'de bir kız, tartıştığı 5 kız tarafından tekme tokat darp edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 16:47:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Servis kazasında ölen 3 kardeş, yan yana toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]