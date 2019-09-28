Son Dakika Haberleri: Servis kazasında ölen 3 kardeş, yan yana toprağa verildi (2)
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Servis kazasında ölen 3 kardeş, yan yana toprağa verildi (2)

1 saat önce

ELİF DE HAYATINI KAYBETTİHakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyünden Toklu mezrasına giderken, servis minibüsünün takla atıp uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlee Van'a sevk...

Servis kazasında ölen 3 kardeş, yan yana toprağa verildi (2), System.String[]

ELİF DE HAYATINI KAYBETTİ
Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyünden Toklu mezrasına giderken, servis minibüsünün takla atıp uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlee Van'a sevk edilen ortaokul öğrencisi Elif Sevcan (11) da hayatını kaybetti.


Şemdinli Devlet Hastanesi, Hakkari, Derecik, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:56 Kaynak: DHA
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