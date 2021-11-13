Son dakika... SERVİS KAZASINDA YARALANAN EGE YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, öğrenci servisi midibüsünün dereceye uçması yaralanan lise öğrencisi Ege Yılmaz tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren kişi sayısı 4'ü öğrenci olmak üzere 5'e yükseldi.

Salı günü Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Özdemir yönetimindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü yolda yürüyen Birsen Giriş'e çarptıktan sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden dereye uçtu. Kazada, Birsen Giriş olay yerinde, hastaneye sevk edilen yaralı öğrencilerden Mert Efe Akıllı, Esma Nur Avcı ve Rabia Üst yaşamlarını yitirdi.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ege Yılmaz ise durumunun ağırlaşması üzerine Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Ege Yılmaz gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ege Yılmaz'ın cenazesi bugün Gebze'de toprağa verilecek. Kazada ölen kişi sayısı 5'e yükselirken, 17 yaralıdan bazılarının taburcu olduğu, bazılarının ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.