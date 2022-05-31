SERVİS OTOBÜSÜ KAZASINDA 19 GÜN SONRA HAYATINI KAYBEDEN GAMZE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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SERVİS OTOBÜSÜ KAZASINDA 19 GÜN SONRA HAYATINI KAYBEDEN GAMZE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

31.05.2022 16:53

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, fabrika işçilerin taşıyan servis otobüsünün yol kenarında park halindeki demir profil yüklü kamyona çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, kazada yaralanan 44 kişiden biri olan ve tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra yaşamını yitiren Gamze Karabulut (34) gözyaşları...

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, fabrika işçilerin taşıyan servis otobüsünün yol kenarında park halindeki demir profil yüklü kamyona çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, kazada yaralanan 44 kişiden biri olan ve tedavi gördüğü hastanede 19 gün sonra yaşamını yitiren Gamze Karabulut (34) gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, 11 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Turgutlu'dan Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya işçi taşıyan Fuat Dündar yönetimindeki 45 J 6405 plakalı servis otobüsü, Turgutlu-Manisa kara yolunun Nif Çayı mevkiinde sürücüsü Hamit Kılıç'ın yolun sağ tarafına park ettiği 45 LT 905 plakalı demir profil yüklü kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası olay yerine çevre il ve ilçelerden çok sayıda sağlık ve polis ekibinin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ve AKS ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada otobüsteki evli, 3 çocuk babası Kamuran Alan (38) olay yerinde hayatını kaybetti. 45 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2 çocuk annesi Nuray Taş (32) da ertesi gün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kamyon şoförü Hamit Kılıç, 'taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan' tutuklandı.

GENÇ ANNE 19 GÜN DAYANABİLDİ

Kazada ağır yaralanan 34 yaşında, 1 çocuk annesi Gamze Karabulut'tan dün akşam saatlerinde acı haber geldi. Karabulut 11 Mayıs'tan bu yana tedavi gördüğü Turgutlu Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 19 günlük yaşam mücadalesini kaybetti. Böylelikle kazada ölenlerin sayısı 3'e yükselmiş oldu. Acı haberi alan Karabulut'un yakınları yasa boğuldu.

GENÇ ANNE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Karabulut için bugün öğlen Turgutlu Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz'un yanı sıra Karabulut ailesi ve Gamze Karabulut'un arkadaşları katıldı. Baba Ahmet Karabulut cenazede metanetini korudu. Kılınan namazın ardından Karabulut, Turgutlu Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan servis otobüsünün şoförü Fuat Dündar'ın ise Manisa Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

SERVİS OTOBÜSÜ KAZASINDA 19 GÜN SONRA HAYATINI KAYBEDEN GAMZE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SERVİS OTOBÜSÜ KAZASINDA 19 GÜN SONRA HAYATINI KAYBEDEN GAMZE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SERVİS OTOBÜSÜ KAZASINDA 19 GÜN SONRA HAYATINI KAYBEDEN GAMZE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SERVİS OTOBÜSÜ KAZASINDA 19 GÜN SONRA HAYATINI KAYBEDEN GAMZE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SERVİS OTOBÜSÜ KAZASINDA 19 GÜN SONRA HAYATINI KAYBEDEN GAMZE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SERVİS OTOBÜSÜ KAZASINDA 19 GÜN SONRA HAYATINI KAYBEDEN GAMZE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SERVİS OTOBÜSÜ KAZASINDA 19 GÜN SONRA HAYATINI KAYBEDEN GAMZE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SERVİS OTOBÜSÜ KAZASINDA 19 GÜN SONRA HAYATINI KAYBEDEN GAMZE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
SERVİS OTOBÜSÜ KAZASINDA 19 GÜN SONRA HAYATINI KAYBEDEN GAMZE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SERVİS OTOBÜSÜ KAZASINDA 19 GÜN SONRA HAYATINI KAYBEDEN GAMZE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SERVİS OTOBÜSÜ KAZASINDA 19 GÜN SONRA HAYATINI KAYBEDEN GAMZE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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