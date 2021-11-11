Servis kazasında yaşamını yitiren Rabia, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

SERVİS SÜRÜCÜSÜNÜN UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İDDİASI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, köprüden dereye uçan öğrenci midibüsünün sürücüsü Mehmet Özdemir'in Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Kazada ters dönen araçta sıkışan Özdemir, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yaklaşık 3 saat sonra kurtarıldı. Hastanede kaldırılan Özdemir'in yaralandığı sağ bacağı, hastanede kesildi. Öğrencilerin ailelerinin, Mehmet Özdemir'in uyuşturucu kullandığı iddiası üzerine ise kan örneği alındı. Yapılan incelemede sonuç, pozitif çıkarken, yetkililer de sonucun net olmadığını, başka ilaçtan da pozitif olabileceğini belirtti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.