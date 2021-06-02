Servis midibüsleri çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Servis midibüsleri çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında iki servis midibüsü çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında iki servis midibüsü çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Kapaklı ilçesi Sanayi Kavşağı'nda saat 08.30'da iki servis midibüsünün çarpışması sonucu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar H. yönetimindeki 59 S 4294 plakalı servis aracı, Pınar Bulvarı'ndan kavşağa bağlandığı esnada, Kapaklı – Saray istikametinde seyreden Burhan A. yönetimindeki 59 S 4294 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı. Kazada servis şoförü Serdar H. hafif şekilde yaralandı.


Yaralı şoför, 112 Acil Servis ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emniyet ekipleri kazayla ilgili soruşturma işlemleri başlattı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:45 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Servis midibüsleri çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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