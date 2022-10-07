Olay, sabah saatlerinde Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 C 7151 plakalı servis midibüsü, çevre yolu girişinde alev aldı. Midibüstekiler araçtan inerek, durumu itfaiyeye haber verdi. Ancak araç alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, midibüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Tragger, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Servis midibüsü alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.