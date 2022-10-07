Servis midibüsü alev alev yandı - Son Dakika
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Servis midibüsü alev alev yandı

07.10.2022 11:08

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde hareket halindeyken alev alan servis midibüsündeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde hareket halindeyken alev alan servis midibüsündeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yolcuların alevleri görünce midibüsten indikleri öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 C 7151 plakalı servis midibüsü, çevre yolu girişinde alev aldı. Midibüstekiler araçtan inerek, durumu itfaiyeye haber verdi. Ancak araç alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, midibüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Tragger, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Servis midibüsü alev alev yandı - Son Dakika

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