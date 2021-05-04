SERVİS MİDİBÜSÜ, BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 19 YARALI - Son Dakika

SERVİS MİDİBÜSÜ, BARİYERLERE ÇARPIP DEVRİLDİ 1 ÖLÜ, 19 YARALI
04.05.2021 09:29
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kontrolden çıkan servis midibüsünün bariyerlere çarparak, devrildiği kazada ağır yaralanan 3 fabrika işçisinden İlknur Kaya (25), sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kontrolden çıkan servis midibüsünün bariyerlere çarparak, devrildiği kazada ağır yaralanan 3 fabrika işçisinden İlknur Kaya (25), sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan 19 kişinin tedavisi ise sürüyor.
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