Servis midibüsü devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Servis midibüsü devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Servis midibüsü devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bahattin Özdek (45) idaresindeki 46 E 1283 plakalı servis midibüsü, Cumhuriyet Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı'nda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarpıp devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile midibüsteki Nurullah Kala 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Servis midibüsü devrildi: 2 yaralı

Cumhuriyet Mahallesi, Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:14 Kaynak: AA
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