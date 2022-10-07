Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 9 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Serik'teki hastanelere nakledildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Servis midibüsü devrildi, 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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