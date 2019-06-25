Son Dakika Haberleri: Servis midibüsü devrildi; işçiler ve sürücünün yaşadıkları kamerada
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Servis midibüsü devrildi; işçiler ve sürücünün yaşadıkları kamerada

1 saat önce

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi.

Servis midibüsü devrildi; işçiler ve sürücünün yaşadıkları kamerada, System.String[]
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken, araçtakilerin yaşadığı korku kameralara yansıdı .
Akyazı'daki bir fabrikanın işçilerini taşıyan A.P., yönetimindeki servis midibüsü iddialara göre şerit değiştiren bir başka aracın sıkıştırması sonucu şarampole devrildi. Midibüsteki işçiler camları kırarak kendilerini dışarı attı. Midibüsün devrilme anında işçiler ve şoförün yaşadığı korku ve panik ise araç kamerasıyla görüntülendi.

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:48 Kaynak: DHA
Akyazı, İşçi, Güncel
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