Son Dakika Haberleri: Servis Midibüsü Seyir Halindeyken Alev Aldı

Servis Midibüsü Seyir Halindeyken Alev Aldı

54 dakika önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki servis midibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Servis Midibüsü Seyir Halindeyken Alev Aldı, System.String[]
İZMİR'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki servis midibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayda yaralanan olmazken, midibüs kullanılmaz hale geldi.

Olay, bugün saat 06.30 sıralarında Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir firmadaki personeli almaya giden Kemal Akkonk yönetimindeki 35 S 00196 plakalı servis midibüsünde seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören Akkonk, midibüsünü sağa çekerek yangın tüpü ile müdahalede bulundu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, servis midibüsündeki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, servis midibüsündeki yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araç kullanılmaz hale geldi.

Dumandan etkilenen midibüs şoförü Kemal Akkonk, ambulansla  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:43 Kaynak: DHA

Bornova, İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Afyon, Her 100 Dolarlık İthalat Karşılığı 411 Dolarlık İhracat Yaptı Trabzonspor'da Abdülkadir, Göztepe Maçı Kadrosunda Yer Almadı

AK Partili Başkan'ın İki Genci Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı Denizli'de Demir Korkuluklara Bağlı Erkek Cesedi Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 09:37:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Servis Midibüsü Seyir Halindeyken Alev Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]