SERVİS MİDİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI 'BOBİ' ÖLDÜ; SÜRÜCÜNÜN DURMADAN UZAKLAŞTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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SERVİS MİDİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI 'BOBİ' ÖLDÜ; SÜRÜCÜNÜN DURMADAN UZAKLAŞTIĞI ANLAR KAMERADA

17.10.2022 18:10

BURSA'da bir servis midibüsü, Çov-çov (Çin aslanı) cinsi 'Bobi' adlı köpeğe çarptı.

BURSA'da bir servis midibüsü, Çov-çov (Çin aslanı) cinsi 'Bobi' adlı köpeğe çarptı. Sahipsiz olduğu düşünülerek barınağa götürülen 2,5 yaşındaki köpek kurtarılamazken, sürücüsünün çarptıktan sonra durmayıp midibüs ile üzerinden geçtiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Nermin Yaşar, köpeğine çarpıp ölümüne neden olan sürücünün bulunması için polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olay, 12 Ekim saat 07.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Sahibinin sabahları gezmesi için saldığ Çov-çov cinsi 2,5 yaşındaki 'Bobi' isimli köpeğe, Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken servis midibüsüne çarptı. Sürücüsünün durmadığı midibüs, köpeğin üstünden geçerek yoluna devam etti. Arka tekerleklerin altında kalan köpek, ayağa kalkarak refüje yatarken, çevredekiler hareketsiz haldeki köpeğin öldüğünü düşünerek çim alana alıp belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerce Mustafakemalpaşa Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi'ne kaldırılan Bobi, veterinerlerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

'DURSA YAŞIYOR OLACAKTI'

1 yaşındayken sahiplendikleri Bobi'nin her sabah dışarıya çıktığını, kazanın olduğu gün ise dönmesi gereken saatte eve gelmediğini söyleyen sahibi Nermin Yaşar, köpeğinin tasmasındaki takip cihazından barınakta olduğunu tespit ettiklerini belirterek şunları söyledi 'Köpeğimiz Bobi Çin aslanıydı. Ayın 12'sinde evden saldık. Bu tarafa gezmeye geliyor. Buradan yoldan geçerken, acımasız bir servis şoförü altına alıp durmadan devam ediyor yoluna ve köpeğimiz ölüyor. Çok seviyorduk. 1,5 yıldır bizimleydi, 2,5 yaşındaydı. Çok güzel, çok değerli bir köpekti. Burada bir oto galericii arkadaşın kamerası varmış. Oradan bulduk ve altına alıp, ezdiği net bir şekilde gözüküyor. Dursa, hayvanımız şu an yaşıyor olacaktı. Bu duyarsızlık beni öldürüyor. Tamam çarptın, alıp onu veterinere götürebilirdi. Hiçbir şekilde durmayıp devam etmiş. Çok büyük vicdansızlık yaptıkları. Sonra barınak gelip alıyor. Biz barınakta bulduk. Biraz insaflı olsun, bu yoldan geçerken onu görmemesi imkansız. Sağ şeritte çarpıyor. Hayvan can havliyle sol şeride geçiyor, üzerinden geçildikten sonra. Görmemesi, duymaması imkansız. İlk altına aldığında arabanın dursaydı, tekerleğin oradan çıkacakmış. Ama devam ettiği için üzerinden geçmiş ve iç kanamadan ölüyor. Bir an önce müdahale edilseydi belki yaşardı. İnsanların duyarlı olmasını istiyorum ben. Onlar da bir can.

YOLUNA DEVAM ETTİ

Yaşar, köpeğine çarpıp ölümüne neden olan sürücünün bulunması için polis merkezine giderek şikayetçi olurken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda bir süre gezinen köpeğin, yolun karşısına geçtiği görülüyor. Yolun bir şeridini geçen köpek, diğer şeride geldiğinde ise bir servis midibüsünün altında kalıyor. Köpeğe çarptıktan sonra yavaşlayan sürücü, durmadan yoluna yeniden devam ederken, yaralı haldeki köpeğin ayağa kalkarak refüje doğru geldiği görülüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SERVİS MİDİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI 'BOBİ' ÖLDÜ; SÜRÜCÜNÜN DURMADAN UZAKLAŞTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: SERVİS MİDİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI 'BOBİ' ÖLDÜ; SÜRÜCÜNÜN DURMADAN UZAKLAŞTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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