Servis midibüsünün çarptığı direğin altında kalan işçi öldü - Son Dakika

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan midibüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, araçtan savrulup, devrilen elektrik direğinin altında kalan işçi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Marmara Caddesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Recep Serin yönetimindeki 54 S 1304 plakalı midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle midibüsteki işçilerden bazıları yola savruldu. Devrilen direk ise savrulan işçilerden Sedat Kaya'nın üzerine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sekv edildi. İtfaiye ekipleri, Sedat Kaya'yı sıkıştığı direğin altından çıkardı.Yaralılar, sürücü Recep Serin ile işçiler Sedat Kaya, Cengiz Gedik, Fatih Yağcı, Ethem Temel, Fethi Keskin, Barış Kırıcı ve Fatih Barbaros Özcan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sedat Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.