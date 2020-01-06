Servis midibüsünün otomobille çarpışması güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Servis midibüsünün otomobille çarpışması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Servis midibüsünün otomobille çarpışması güvenlik kamerasında

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir servis aracının otomobille çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir servis aracının otomobille çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İsmail Özdilek idaresindeki 16 S 6222 plakalı servis midibüsü, Orhaniye Mahallesi Naire Çikayeva Anadolu Lisesi yakınındaki dönel kavşakta Hülya Sarı'nın kullandığı 16 ABP 715 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, çevredeki bir iş yerinin kapısına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü Hülya Sarı, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, midibüsün dönel kavşağa giren otomobille çarpıştığı otomobilin yol kenarına savrulduğu ve kaldırımda bekleyen vatandaşların kaçıştığı görülüyor.

Servis midibüsünün otomobille çarpışması güvenlik kamerasında

İsmail Özdilek, Orhaniye, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:30 Kaynak: AA
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