Son Dakika Haberleri: Servis minibüsleri çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Servis minibüsleri çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

45 dakika önce

Şanlıurfa'da öğrenci servis minibüsü ile işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Servis minibüsleri çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da öğrenci servis minibüsü ile işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:40 

İşçi, Şanlıurfa, Ekonomi
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