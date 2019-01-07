Servis minibüsleri çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı
45 dakika önce
Şanlıurfa'da öğrenci servis minibüsü ile işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'da öğrenci servis minibüsü ile işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:40
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