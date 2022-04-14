Servis minibüslerin kazası çevreyolunu kilitledi - Son Dakika
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Servis minibüslerin kazası çevreyolunu kilitledi

14.04.2022 10:42
Servis minibüslerin kazası çevreyolunu kilitledi

Eskişehir'de 3 servis minibüsün çarpışması sonucunda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında çevreyolunda kısa süreli yoğunluk yaşandı.

Eskişehir'de 3 servis minibüsün çarpışması sonucunda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında çevreyolunda kısa süreli yoğunluk yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir- Ankara karayolunda 3 servis minibüsü zincirleme trafik kazasına karıştı. Çevreyolunun yoğun saatinde meydana gelen kaza tek şeridin kapanmasına neden oldu. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri kontrollü şekilde trafiğin akışını sağlarken, servislerin kaza alandan çekilmesinin ardından kapanan tek şerit, yeniden trafiğe açıldı. - ESKİŞEHİR

Servis minibüslerin kazası çevreyolunu kilitledi
Servis minibüslerin kazası çevreyolunu kilitledi
Servis minibüslerin kazası çevreyolunu kilitledi

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Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Servis minibüslerin kazası çevreyolunu kilitledi - Son Dakika


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