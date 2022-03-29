Servis minibüsü alev alev yandı... Panik anları kameralara yansıdı - Son Dakika
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Servis minibüsü alev alev yandı... Panik anları kameralara yansıdı

29.03.2022 15:07

Servis minibüsü alev alev yandı.

Servis minibüsü alev alev yandı... Panik anları kameralara yansıdı

KOCAELİ Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde servis minibüsünün motor kısmında yangın çıktı. Minibüsten yükselen alevler ve sürücünün panik anları ise vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir servis minibüsünün motor kısmında yangın çıktı. Minibüsten yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, minibüsün motor kısmındaki alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatırken, yanan minibüsünü gören sürücünün panik anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Servis minibüsü alev alev yandı... Panik anları kameralara yansıdı
Servis minibüsü alev alev yandı... Panik anları kameralara yansıdı
Servis minibüsü alev alev yandı... Panik anları kameralara yansıdı
Servis minibüsü alev alev yandı... Panik anları kameralara yansıdı
Servis minibüsü alev alev yandı... Panik anları kameralara yansıdı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Servis minibüsü alev alev yandı... Panik anları kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Servis minibüsü alev alev yandı... Panik anları kameralara yansıdı - Son Dakika
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