Son Dakika Haberleri: Servis Minibüsü Bariyerlere Çarptı

Servis Minibüsü Bariyerlere Çarptı

1 saat önce

Maltepe'de kontrolden çıkan servis minibüsünün bariyerlere çarpması sonucu, 1 kişi ağır yaralandı.

Servis Minibüsü Bariyerlere Çarptı, System.String[]
Maltepe'de kontrolden çıkan servis minibüsünün bariyerlere çarpması sonucu, 1 kişi ağır yaralandı.

E-5 karayolu Gülsuyu mevkisinde, seyir halindeki Engin Gül idaresindeki 34 LIS 554 plakalı servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarptıktan sonra bir süre sürüklenen minibüs, orta refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüs içerisinde sıkışan sürücü Gül, ekiplerin ve çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay nedeniyle karayolunda kontrollü sağlanan trafik, minibüsün çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Hastanede tedavi altına alınan sürücü Gül'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:34 Kaynak: AA

Maltepe, Güncel
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