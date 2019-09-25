Son Dakika Haberleri: Servis minibüsü, çarptığı bariyere asılı kaldı
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Servis minibüsü, çarptığı bariyere asılı kaldı

10 dakika önce

ANTALYA'da bir personel servis minibüsü, Antalyaspor Kavşağı'nda kontrolden çıkarak çarptığı bariyere asılı kaldı.

Servis minibüsü, çarptığı bariyere asılı kaldı, System.String[]

ANTALYA'da bir personel servis minibüsü, Antalyaspor Kavşağı'nda kontrolden çıkarak çarptığı bariyere asılı kaldı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerini birbirine bağlayan Antalyaspor Kavşağı'nda meydana geldi. Bir personel servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, kavşağın üzerindeki bariyere çarptı. Bariyeri kıran servis aracı, asılı kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen çekiciye bağlanan servis aracı, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazayı gören vatandaşların araçlarını durdurup cep telefonlarıyla görüntü çekmesi, karşı şeritteki trafiği de aksattı.

Antalyaspor, Konyaaltı, Muratpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:04 Kaynak: DHA
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