Servis minibüsü D-100'de alev topuna döndü - Son Dakika

Servis minibüsü D-100'de alev topuna döndü

18.03.2021 12:23
Servis minibüsü D-100'de alev topuna döndü, System.String[]

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halinde olan bir servis minibüsü alev alev yandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halinde olan bir servis minibüsü alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Çayırova ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 41 P 4322 plakalı servis minibüsünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Minibüsün motor kısmından dumanların yükselmesi üzerine minibüsün içindeki işçiler aşağıya indi. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine minibüs bir anda alev topuna döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası yangın söndürüldü. Minibüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Servis minibüsü D-100'de alev topuna döndü
Servis minibüsü D-100'de alev topuna döndü

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Çayırova, Kocaeli, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Servis minibüsü D-100'de alev topuna döndü - Son Dakika


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