SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ; 3 YARALI - Son Dakika
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SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ; 3 YARALI

11.03.2022 11:51

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, servis minibüsünün kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 3 kadın işçi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, servis minibüsünün kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 3 kadın işçi yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Nuri Çakmak (43) cep telefonuyla yakınlarını arayıp, araçta önemli hasar olmadığını söyledi.

Kaza, sabah saatlerinde Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. Metal fabrikasına işçi taşıyan Nuri Çakmak yönetimindeki 16 S 6080 plakalı minibüs, yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, araçta sıkışan İmran Gültekin (44), Ayşen Çetin (38) ve Dilek Tümer (55) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı işçilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Nuri Çakmak'ın, cep telefonuyla görüntülü olarak aradığı yakınlarına kaza yaptığını, araçta önemli hasar olmadığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ; 3 YARALI
SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ; 3 YARALI
SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ; 3 YARALI
SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ; 3 YARALI
SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ; 3 YARALI

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İnegöl, Kaza, işçi, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ; 3 YARALI - Son Dakika


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