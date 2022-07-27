Servis minibüsü gişelere çarptı, 1'i ağır 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Servis minibüsü gişelere çarptı, 1'i ağır 7 kişi yaralandı

27.07.2022 09:23

Servis minibüsü kontrolden çıkarak Esenyurt'ta gişelere çarptı.

Servis minibüsü kontrolden çıkarak Esenyurt'ta gişelere çarptı. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Esenyurt gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre N.A. kontrolündeki 34 LRG 874 plakalı servis minibüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gişelere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yaralılar minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan minibüs şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yol bakım ekipleri gişeleri trafiğe kapatarak onarım çalışması yaptı.

(İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan - Erdal Can İçelli - İHA)

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Kaynak: İHA

Esenyurt, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Servis minibüsü gişelere çarptı, 1'i ağır 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Servis minibüsü gişelere çarptı, 1'i ağır 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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