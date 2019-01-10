Servis Minibüsü, Halk Otobüsüne Çarptı: 8 Öğrenci Yaralı
1 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ta yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servis minibüsü, durakta yolcu indiren halk otobüsüne çarptı.
KAHRAMANMARAŞ'ta yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servis minibüsü, durakta yolcu indiren halk otobüsüne çarptı. Kazada, 8 öğrenci yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kırım
Mahallesi KSÜ Karacasu
Kampüsü'nün önündeki meydana geldi. Mehmet S. yönetimindeki 46 S 0803 plakalı öğrenci servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, durakta yolcu indiren Abdullah G. yönetimindeki 46 BH 351 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Kazada servis aracındaki 8 öğrenci yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı öğrenciler, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:31 Kaynak: DHA
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