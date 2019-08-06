Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı
1 saat önce
Manisa'da servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:36 Kaynak: AA
'da servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.
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