Son Dakika Haberleri: Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı
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Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı

1 saat önce

Manisa'da servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

Manisa'da servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.
Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:36 Kaynak: AA
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